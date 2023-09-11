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13:00, 10 сентября 2023 года

Выборы 2023: Андрей Клычков проголосовал на выборах губернатора Орловской области

Кандидат от КПРФ пришел на избирательный участок с семьей.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Андрей Клычков 10 сентября проголосовал на выборах губернатора Орловской области. Кандидат от КПРФ пришел с семьей на избирательный участок №125. Здесь зарегистрированы 1214 избирателей, по состоянию на 11:30 проголосовало 38%.
"У нас есть традиция, мы ходим на выборы всей семьей. Мне кажется, что сегодня тот момент, когда каждый из нас участвует в жизни через голосование на выборах, через голосование по выбору общественных территорий, через помощь ребятам в СВО. Сегодня именно тот момент, когда мы можем определить то, что мы хотим сделать и как мы хотим изменить наше будущее. Я всех призываю сегодня прийти на избирательный участок и выбрать своего кандидата", - отметил Андрей Клычков

По информации ГТРК "Орел", явка на полдень 10 сентября составила 46,5 процента.


Артем Ежаков
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