Выборы 2023: Светлана Ковалева проголосовала на выборах губернатора Орловской области
Свой выбор кандидат от "Новых людей" сделала на участке №89.
Видео: Мария Семак
Светлана Ковалева приняла участие в выборах губернатора Орловской области. Кандидат от "Новых людей" отдала свой голос на участке №89. Светлана Ковалева пришла сюда с дочерями, Старшая – Оля – тоже проголосовала.
К участку №89 приписано 1100 человек, явка на данную минуту – выше 20 процентов.
Напомним, 10 сентября – последний день голосования. Участки работают до 20:00.