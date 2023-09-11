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18:00, 10 сентября 2023 года Юный орловец стал участником арктической экспедиции Ярослав Воропаев вошел в число путешественников благодаря победе в конкурсе "Росатома".





Девятиклассник школы №12 города Орла Ярослав Воропаев принял участие арктической экспедиции благодаря победе в конкурсе "Росатома". В нем нужно было пройти тестирование на сайте на тему "Наука и технология", а также подготовить видео на заданную тему.



Вместе с Ярославом красоты бескрайнего севера увидеть смогли 80 одаренных школьников во всей России



Путешествие на атомном ледоколе "50 лет Победы" прошло по маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. За время пути для участников экспедиции провели лекции и мастер-классы, посвященные Арктике, атомной промышленности, достижениям науки и высоким технологиям.





Юлия Опанасюк



