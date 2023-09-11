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11:00, 10 сентября 2023 года

На фестивале "Вкусы России" оценили орловский мед

Мероприятие прошло во второй раз.

Фото: архив "Вести-Орел"

В Москве прошел второй гастрономический фестиваль "Вкусы России". Свою продукцию там представил фермер Владимир Быковский из Новосильского района. В 2020-м году пасечник стал получателем гранта "Агростартап", на средства которого купил пчел, оборудование для производства и переработки меда, машину, а также комплект металлоконструкций для строительства многофункционального терминала.

Как сообщает региональный информационный портал, сегодня фермер производит различные виды меда, прополис и пергу.

Фестиваль "Вкусы России" прошел с 7 по 16 июля. Его посетили более полутора миллионов человек. Было представлено более 330 брендов продуктов питания из 70 регионов.


Артем Ежаков
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