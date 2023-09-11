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19:15, 10 сентября 2023 года На горячие линии орловских центров занятости позвонили более 10 тысяч раз Специалисты дают интересующимся подробные консультации.



Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году на номера горячих линий орловских центров занятости обратились 10232 раза. Об этом сообщает региональный информационный портал.

Специалисты дают интересующимся подробные консультации. Орловцев чаще всего интересует, как встать на учет по безработице, как начисляется пособие, какие профессии можно получить бесплатно на краткосрочных курсах.



Всего в регионе работают 26 центров занятости. В каждом из них есть телефон горячей линии. С номерами можно ознакомиться на сайте регдепартамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.





Артем Ежаков



