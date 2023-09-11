понедельник 11.09.2023 18:05:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:15, 10 сентября 2023 года

На горячие линии орловских центров занятости позвонили более 10 тысяч раз

Специалисты дают интересующимся подробные консультации.

Фото: архив "Вести-Орел"

В 2023-м году на номера горячих линий орловских центров занятости обратились 10232 раза. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Специалисты дают интересующимся подробные консультации. Орловцев чаще всего интересует, как встать на учет по безработице, как начисляется пособие, какие профессии можно получить бесплатно на краткосрочных курсах.

Всего в регионе работают 26 центров занятости. В каждом из них есть телефон горячей линии. С номерами можно ознакомиться на сайте регдепартамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости.


Артем Ежаков
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.