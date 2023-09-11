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18:30, 10 сентября 2023 года Инвесторы продолжают реализацию крупных аграрных проектов на Орловщине В регионе создаются новые элеваторы, молочные и перерабатывающие предприятия.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области продолжается реализация крупных инвестпроектов в сфере АПК.



Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", в деревне Шепино Орловского округа завершается строительство картофелехранилища. Также на территории муниципального образования ведется строительство молочно-товарной фермы на 416 голов.



В Залегощенском районе ведется подготовка к возведению линейного элеватора вместимостью 60 тысяч тонн с расширением до 108 тысяч тонн.



В особой экономической зоне "Орел" планируется создание современного высокотехнологичного производства сортовой муки с ежесуточной мощностью в 150 тонн, строительство элеваторного комплекса, способного хранить 20 тысяч тонн продукции. Ведутся подготовительные работы по проекту создания предприятия по глубокой переработке картофеля. Напомним, что в возведение завода вложат 17,5 миллиарда рублей.



Также разрабатывается проектная документация на строительство молочно-товарной фермы в Малоархангельском районе на 1199 голов.





Артем Ежаков



