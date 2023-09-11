Число открытых ФАПтек на Орловщине достигло 264

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21:00, 10 сентября 2023 года
Число открытых ФАПтек на Орловщине достигло 264В них можно купить безрецептурные лекарства.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области продолжается реализация проекта "ФАПтека". В его рамках при фельдшерско-акушерских пунктах создаются аптечные пункты, в которых можно купить безрецептурные лекарства.
По данным регдепартамента здравоохранения, в регионе открыты уже 264 ФАПтеки, 15 из которых – во врачебных амбулаториях.
Препараты можно купить на всех работающих ФАПах Верховского, Глазуновского, Должанского, Знаменского, Колпнянского, Корсаковского, Ливенского, Новодеревеньковского, Покровского и Троснянского районов.
В стадии открытия находятся еще 49 ФАПтек.
Артем Ежаков
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