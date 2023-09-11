Орловская область стала одной из лучших в ЦФО по внедрению стандарта поддержки экспорта
Промежуточные итоги профильного нацпроекта подвел Российский экспортный центр.
Фото: архив "Вести-Орел"
Орловщина стала седьмой среди субъектов ЦФО по внедрению стандарта поддержки экспорта. Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" за восемь месяцев.
Орловская область участвует в нем уже второй год и опережает график. Как сообщает региональный информационный портал, в 2022 году Орловщина внедрила необходимые 13 инструментов Регионального экспортного стандарта. В их перечень входят обучение управленческих команд, разработка локальной программы развития экспорта, а также механизмов поддержки и продвижения продукции региональных компаний за рубежом.