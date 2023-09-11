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12:00, 10 сентября 2023 года На Орловщине завершается досрочный ремонт крыш домов Работа идет в рамках областной адресной программы.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области заканчивается досрочный ремонт крыш многоквартирных домов. В этом году уже обновлена кровля 61 здания из 79 запланированных. Работа идет в рамках региональной адресной программы "Капремонт общего имущества в МКД на территории Орловской области".



Как сообщает региональный информационный портал, сейчас завершается аукцион по последнему объекту, по остальным домам работы продолжаются. Их планируют завершить в максимально короткие сроки.



При ремонте наиболее востребованы работы по замене кровельного покрытия, ремонту водосточной системы и восстановлению стропильной системы скатных кровель.





Артем Ежаков



