На Орловщине завершается досрочный ремонт крыш домов
Работа идет в рамках областной адресной программы.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области заканчивается досрочный ремонт крыш многоквартирных домов. В этом году уже обновлена кровля 61 здания из 79 запланированных. Работа идет в рамках региональной адресной программы "Капремонт общего имущества в МКД на территории Орловской области".
Как сообщает региональный информационный портал, сейчас завершается аукцион по последнему объекту, по остальным домам работы продолжаются. Их планируют завершить в максимально короткие сроки.
При ремонте наиболее востребованы работы по замене кровельного покрытия, ремонту водосточной системы и восстановлению стропильной системы скатных кровель.