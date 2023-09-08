пятница 8.09.2023 16:12:01 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

15:00, 8 сентября 2023 года

Под Болховом открыли святой источник в честь орловского святого Георгия Коссова

Торжество прошло 8 сентября, в праздник Собора Орловских Святых.

Фото: архив "Вести-Орел"

В селе Спас-Чекряк Болховского района после реконструкции открыли святой источник в честь священноисповедника Георгия Коссова. Здесь он жил и совершал свои духовные подвиги. Набрать воды и помолиться пришли сотни верующих.

Священноисповедник Георгий Коссов — один из самых почитаемых орловских святых. Еще при жизни отец Георгий обещал верующим, что покинув этот мир, не оставит их без помощи. Причислен к лику святых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. 9 декабря того же года обретены его мощи.

Георгий Коссов включен в состав Собора Орловских Святых. Этот праздник отмечается 8 сентября.


Юлия Опанасюк
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.