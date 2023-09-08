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15:00, 8 сентября 2023 года Под Болховом открыли святой источник в честь орловского святого Георгия Коссова Торжество прошло 8 сентября, в праздник Собора Орловских Святых.



Фото: архив "Вести-Орел"

В селе Спас-Чекряк Болховского района после реконструкции открыли святой источник в честь священноисповедника Георгия Коссова. Здесь он жил и совершал свои духовные подвиги. Набрать воды и помолиться пришли сотни верующих.



Священноисповедник Георгий Коссов — один из самых почитаемых орловских святых. Еще при жизни отец Георгий обещал верующим, что покинув этот мир, не оставит их без помощи. Причислен к лику святых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви. 9 декабря того же года обретены его мощи.



Георгий Коссов включен в состав Собора Орловских Святых. Этот праздник отмечается 8 сентября.





Юлия Опанасюк



