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15:30, 8 сентября 2023 года

В Орле иностранку приговорили к колонии за попытку сбыта почти 150 доз наркотика

В заключении осужденная проведет 8 лет.

Фото: УМВД России по Орловской области

Приговор Советского районного суда Орла в отношении 32-летней жительницы одной из республик ближнего зарубежья вступил в законную силу. Ранее девушку признали виновной в попытке сбыта наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

В августе прошлого года осужденная получила более 125 граммов наркотика для распространения, но была задержана сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Орлу. Запрещенное вещество было расфасовано по 149 сверткам. Как добавили в региональном УМВД, в 100 свертках находился метадон массой 28,26 грамма, а в 49 других – 96,83 грамма героина.

Суд приговорил девушку к 8 годам колонии общего режима. Приговор осужденная попыталась оспорить, но безуспешно.

Уголовное преследование в отношении подельников девушки выделено в отдельное производство.


Артем Ежаков
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