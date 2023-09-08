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14:30, 8 сентября 2023 года ГТРК "Орел" стала второй в рейтинге цитируемости в регионе Речь идет о втором квартале текущего года.



Фото: архив "Вести-Орел"

ГТРК "Орел" заняла второе место среди самых цитируемых СМИ Орловской области за второй квартал 2023-го года. По данным "Медиалогии", индекс цитируемости нашей телерадиокомпании составил 5,93, прибавив три пункта.



Индекс цитируемости – это показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку, а также социальную влиятельность СМИ.





Артем Ежаков



