ГТРК "Орел" стала второй в рейтинге цитируемости в регионе
Речь идет о втором квартале текущего года.
Фото: архив "Вести-Орел"
ГТРК "Орел" заняла второе место среди самых цитируемых СМИ Орловской области за второй квартал 2023-го года. По данным "Медиалогии", индекс цитируемости нашей телерадиокомпании составил 5,93, прибавив три пункта.
Индекс цитируемости – это показатель качества распространения контента СМИ. Он учитывает количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку, а также социальную влиятельность СМИ.