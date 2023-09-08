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14:00, 8 сентября 2023 года Монтаж трамвайных путей на Красном мосту планируют начать после 15 октября О ходе работ рассказал мэр Орла Юрий Парахин.



Фото: архив "Вести-Орел"

8 сентября с инспекцией на Красном мосту побывал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Переправу должны сдать до конца осени.



Как сообщил мэр Орла Юрий Парахин, на мосту сегодня завершается устройство несъемной опалубки. Дальше будут монтироваться арматурные каркасы и заливаться бетон. Эти работы должны завершить к 15 октября и приступить к монтажу трамвайных путей.



В данный момент асфальтируются тротуары на правом берегу, уже уложили первый слой асфальта на проезжей части. Сегодня на объект завозят чугунные ограждения, начинается их монтаж. На следующей неделе подрядчик приступит к обустройству лестничных сходов.





Артем Ежаков



