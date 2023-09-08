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12:53, 8 сентября 2023 года

Погибшая под Выборгом велосипедистка была победительницей престижных турниров в Орловской области

Руководство спортивной школы №1 города Орла выражает соболезнование родным спортсменки.

Фото: vesti.ru

Первое место на Кубке Орловской области и победа в региональном первенстве по велоспорту на шоссе. В 2022 году юная орловская велосипедистка добилась этих успехов, а затем уехала учиться в школу-интернат "Олимпийский резерв" в Санкт-Петербурге. По словам руководителя ДЮСШ №1 г. Орла Татьяны Столяровой, погибшая под Выборгом спортсменка четыре года занималась в орловской спортшколе. Её заметили и пригласили в Санкт-Петербург.

Трагедия произошла в Выборгском районе Ленинградской области 7 сентября на трассе А-181. По данным ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, грузовой автомобиль "Тонар" совершил наезд на "Форд Маз", который сопровождал группу велосипедисток. В результате ДТП две девочки-подростка скончались. Младшая из Орловской области, ей было 14 лет, старшая из Тюменской – ей было 15 лет. Еще семь человек с различными степенями ранения доставили в медучреждения.


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