Орловец проголосовал на выборах перед отправкой в зону СВО
Дмитрий Сиденко опустил бюллетень в урну в школе №51 Орла.
Участник специальной военной операции Дмитрий Сиденко проголосовал на выборах губернатора Орловской области 8 сентября. Ранее он провел в зоне СВО девять месяцев, после чего был в реабилитационном отпуске.
Для Дмитрия 8 сентября – последний день отпуска, уже сегодня он отправится на передовую. На участок он пришел с супругой и двумя сыновьями – Дмитрием и Даниилом. Перед голосованием семья приняла участие в акции "Ромашковая Русь". Младший сын сделал цветок из бумаги и подарил его отцу.