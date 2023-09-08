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10:31, 8 сентября 2023 года Орловец проголосовал на выборах перед отправкой в зону СВО Дмитрий Сиденко опустил бюллетень в урну в школе №51 Орла.





Участник специальной военной операции Дмитрий Сиденко проголосовал на выборах губернатора Орловской области 8 сентября. Ранее он провел в зоне СВО девять месяцев, после чего был в реабилитационном отпуске.



Для Дмитрия 8 сентября – последний день отпуска, уже сегодня он отправится на передовую. На участок он пришел с супругой и двумя сыновьями – Дмитрием и Даниилом. Перед голосованием семья приняла участие в акции "Ромашковая Русь". Младший сын сделал цветок из бумаги и подарил его отцу.





Татьяна Тимохина



