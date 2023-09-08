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8:30, 8 сентября 2023 года Велосипедистка из Орловской области погибла в ДТП под Выборгом Авария произошла 7 сентября в 10.45.



Фото: скриншот из видео в социальных сетях

В Выборгском районе Ленинградской области 7 сентября на трассе А-181 произошло ДТП с несколькими погибшими и пострадавшими. Аварию на месте прокомментировал врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти Аркадий Старов.



– Группа спортсменов девочек-подростков 14-15 лет в количестве 11 человек сдледовали по маршруту в сторону Выборга с машиной прикрытия "Форд Маз". Грузовой автомобиль "Тонар" двигался в этой же полосе. По неустановленной ситуации на данный момент "Тонар" совершил наезд на "Форд Маз", "Форд Маз" совершил наезд в свою очередь на девочек-спортсменок, - сказал Аркадий Старов.



В результате ДТП две девочки-подростка скончались. Младшая из Орловской области, ей было 14 лет, старшая из Тюменской – ей было 15 лет. Еще семь человек с различными степенями ранения доставили в медучреждения.





Сергей Силаев



