В регионе модернизируют отопительную инфраструктуру

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21:30, 7 сентября 2023 года
В регионе модернизируют отопительную инфраструктуруПодготовка к холодам продолжается.
Подготовка к отопительному сезону на Орловщине идет в графике. В рамках работ модернизируется профильная инфраструктура.
Обновленные котельные скоро появятся сразу в двух кварталах Орла – 907-м и 909-м. Завершить работы планируют в следующем году. Они будут обслуживать 18 тысяч человек.
Изжил себя и участок теплосетей на Автовокзальной. Коммунальщики работают над заменой сетей. Обновят 700 метров.
Источники теплоснабжения сегодня подготовлены на 86%, газовые сети – на 88%.
Тепло в дома орловцев начнет поступать, когда в течение пяти дней столбики термометров будут показывать в среднем восемь градусов тепла.
Анна Вайсергисер
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