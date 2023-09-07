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21:30, 7 сентября 2023 года В регионе модернизируют отопительную инфраструктуру Подготовка к холодам продолжается.





Подготовка к отопительному сезону на Орловщине идет в графике. В рамках работ модернизируется профильная инфраструктура.



Обновленные котельные скоро появятся сразу в двух кварталах Орла – 907-м и 909-м. Завершить работы планируют в следующем году. Они будут обслуживать 18 тысяч человек.



Изжил себя и участок теплосетей на Автовокзальной. Коммунальщики работают над заменой сетей. Обновят 700 метров.



Источники теплоснабжения сегодня подготовлены на 86%, газовые сети – на 88%.



Тепло в дома орловцев начнет поступать, когда в течение пяти дней столбики термометров будут показывать в среднем восемь градусов тепла.





Анна Вайсергисер



