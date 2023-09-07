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21:00, 7 сентября 2023 года Орловские призеры "Диктанта Победы" получили заслуженные награды Международная акция прошла в России и в 46 странах мира.



Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В Орле наградили финалистов "Диктанта Победы". Акция на знание истории Великой Отечественной войны прошла в 47 странах мира, включая Россию. В этом году "Диктант Победы" состоялся в пятый раз.



Как сообщили в пресс-службе орловского облсовета, федеральными финалистами стали юные орловцы Софья Петрова, Екатерина Красова, Софья Дорохина и Илья Колмыков. Победителями регионального уровня стали Валерия Аветисян, Дарья Фомина, Елена Соколова, Самир Багыров, Лилия Бородатова и Олеся Хохлова.



Региональным финалистом "Диктанта Победы" стала также руководитель культурно-спортивного центра поселка Биофабрика Екатерина Барбакова.





Артем Ежаков



