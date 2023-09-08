Главная » Новости



6:00, 8 сентября 2023 года Народные приметы: почему 8 сентября нельзя грустить Каждый год в этот день Православная церковь празднует Сретенье Владимирской иконы Божией матери.





В 1395 году бесчисленная армия Тамерлана, известного своей жестокостью, вплотную подступила к Москве. Численность русского войска была ниже, чем у хана, поэтому оно не могло противостоять захватчикам. Тогда из Владимира крестным ходом была доставлена православная чудотворная икона с мольбами "Матерь Божия, спаси землю Русскую!".



Что можно делать в этот день:



- Верующие молились Владимирской иконе, оказывали посильную помощь нуждающимся;

- Рекомендуется приготовить блюда из овса, кисель, блины или овсяное печенье;

- В этот день принято просить прощения у близких и искренне прощать других.



Чего нельзя делать 8 сентября:



- Под запретом находится тяжелая физическая работа;

- Нельзя конфликтовать, злословить и предаваться унынию;

- Нельзя обижаться. Наоборот, следует прощать близких и никому не желать зла.





Александра Бахтина



