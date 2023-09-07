Пропавший в Орловской области 13-летний Василий Николаенко найден живым
Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.
Фото: архив "Вести-Орел"
Пропавший 2 сентября 13-летний Василий Николаенко найден живым. Об этом 7 сентября сообщили в региональном управлении следственного комитета. Подростка нашли в Орле, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие выясняет все причины и обстоятельства случившегося.
В поисках принимали участие сотрудники УМВД, СУ СК, а также волонтеры.