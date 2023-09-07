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17:38, 7 сентября 2023 года Пропавший в Орловской области 13-летний Василий Николаенко найден живым Об этом сообщили в региональном управлении следственного комитета.



Фото: архив "Вести-Орел"

Пропавший 2 сентября 13-летний Василий Николаенко найден живым. Об этом 7 сентября сообщили в региональном управлении следственного комитета. Подростка нашли в Орле, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Следствие выясняет все причины и обстоятельства случившегося.



В поисках принимали участие сотрудники УМВД, СУ СК, а также волонтеры.





Артем Ежаков



