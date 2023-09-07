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18:30, 7 сентября 2023 года В Орловской области готовят документы для разрешения строительства картофельного завода Подготовительные работы уже начались.



Фото: архив "Вести-Орел"

На территории особой экономической зоны "Орел" началась подготовка к строительству завода по глубокой переработке картофеля. В данный момент готовят документы для получения разрешения на возведение. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Общее финансирование проекта составит 17,5 миллиарда рублей. Завод будет обеспечивать российский рынок картофелем фри и картофельными хлопьями, а также поставлять другую продукцию из картофеля для сети "Вкусно – и точка".



Планируется, что производство заработает во втором квартале 2025-го года. Предприятие обеспечит работой 356 человек.





Артем Ежаков



