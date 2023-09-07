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20:00, 7 сентября 2023 года В Орле открылся ситуационный центр общественного наблюдения за выборами Мероприятие прошло в фундаментальной библиотеке ОГУ.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

В числе наблюдателей – члены общественной палаты Орла. На заседании штаба 7 сентября рассмотрели итоги обучения и подготовки наблюдателей, а также вопросы о правовых основах общественного наблюдения.



Как рассказали в пресс-службе мэрии Орла, в работе задействованы юристы, группа мобильного реагирования на внештатные ситуации, специалисты по взаимодействию с наблюдателями. Порядка 1400 наблюдателей будут работать на избирательных участках.





Сергей Силаев



