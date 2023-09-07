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19:00, 7 сентября 2023 года В Орле пройдет российско-малайзийский научный день Он состоится 20 сентября.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле пройдет российско-малайзийский научный день в области медицины и наук о жизни. Об этом сообщили в Минобрнауки. Мероприятие запланировано на 20 сентября.



В областную столицу приедут ученые из Технологического университета и Университета Кебангсаан, а также представители других российских и малайзийских научных организаций.

"Участники обсудят актуальное состояние научных исследований в области биоинформатики, рассмотрят возможные точки соприкосновения между биологией, химией и смежными дисциплинами для изучения и управления биологическими системами биомедицинского значения", – сообщили в пресс-службе министерства.





Артем Ежаков



