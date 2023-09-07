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17:00, 7 сентября 2023 года Орел и Мценск соединит четырехполосная дорога Решение о финансировании принял Росавтодор.



Фото: архив

Специалисты спроектируют четырехполосную дорогу от Мценска до Орла. О таких планах рассказал начальник управления автомобильной магистрали Москва-Харьков Сергей Недялков.



– На этой неделе Росавтодор принял решение о выделении финансирования на проектирование аналогичной, 4-полосной дороги от города Мценска до города Орла. Также заканчивается проектирование Северо-Западного обхода города Орла, который соединит дорогу "Орел – Брянск" с дорогой "М2 – Крым". Проект будет изготовлен уже в текущем году, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" Сергея Недялкова.



Напомним, 7 сентября открылся шестикилометровый отремонтированный участок дороги "Орел-Тамбов".





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Сергей Силаев



