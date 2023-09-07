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20:30, 7 сентября 2023 года Скончался бывший клирик Орловской епархии Митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин умер 6 сентября.



Фото с сайта Орловской митрополии

На 70-м году жизни скончался митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. С 1977 года по 1988 год он состоял в клире Орловской епархии.



Как сообщили в Орловской митрополии, с 16 декабря 1977 года владыка Вениамин был настоятелем Христорождественского храма в Болхове. С 3 октября 1978 года стал настоятелем Никольской церкви в Кромах. В 1987 году был назначен секретарем Орловского епархиального управления и настоятелем Никитского кафедрального собора города Орла.





Артем Ежаков



