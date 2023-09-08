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5:00, 8 сентября 2023 года

Правительство РФ не одобрило возврат к сезонному переводу часов

Об этом сказано в заключении кабмина на соответствующий законопроект.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Правительство Российской Федерации не поддержало восстановление сезонного перевода времени, говорится в официальном заключении кабинета министров на законопроект "Об исчислении времени".

Авторы закона хотели восстановить переход на летнее и зимнее время "в целях рационального использования светлого времени суток". Было предложено переводить стрелки часов в последнее воскресенье марта на один час вперед и в последнее воскресенье октября на один час назад, сообщает "Российская газета".

В нынешних условиях, когда рабочий день становится все более размытым, все большее число сотрудников работает по свободному графику. Количество фрилансеров сегодня велико, как никогда ранее. Подгонка рабочего дня под астрономическое время совсем не так актуальна, - отметил доктор политических наук Павел Селезнев.


Сергей Силаев
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