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3:00, 8 сентября 2023 года Ученики начальной школы начали получать горячее питание во всех школах России К обеду есть четкие требования.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Все учащиеся начальной школы в РФ должны не менее одного раза получать горячее питание. Обед состоит из блюда и напитка. Особое внимание уделяется качеству и безопасности. Например, разогретыми бутербродами с чаем обойтись не удастся.



Как рассказали в пресс-службе Государственной Думы РФ, школы должны публиковать на своем сайте информацию о меню. Одни и те же блюда в течение одного и двух последующих дней повторно включать запрещается. Собственные предложения могут выдвигать и родители.





Сергей Силаев



