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17:30, 7 сентября 2023 года Дело о хищении двух миллионов рублей при ремонте двора в Орле дошло до суда Подрядчика обвиняют в мошенничестве.



Фото: архив "Вести-Орел"

Советский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении подрядчика, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре региона, эпизод случился в январе 2021-го года.



Из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель и городское управление капитального строительства заключили соглашение на ремонт двора дома в Советском районе Орла. Работы были выполнены не полностью и некачественно – нарушилась технология укатки асфальтобетонного покрытия. Это может привести к раннему разрушению полотна.



В актах обвиняемый указал, что работа выполнена целиком и в соответствии с проектом. На основании документов из бюджета Орла было выплачено более двух миллионов рублей.





Артем Ежаков



