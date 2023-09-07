Дело о хищении двух миллионов рублей при ремонте двора в Орле дошло до суда
Подрядчика обвиняют в мошенничестве.
Фото: архив "Вести-Орел"
Советский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении подрядчика, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщили в прокуратуре региона, эпизод случился в январе 2021-го года.
Из материалов дела следует, что индивидуальный предприниматель и городское управление капитального строительства заключили соглашение на ремонт двора дома в Советском районе Орла. Работы были выполнены не полностью и некачественно – нарушилась технология укатки асфальтобетонного покрытия. Это может привести к раннему разрушению полотна.
В актах обвиняемый указал, что работа выполнена целиком и в соответствии с проектом. На основании документов из бюджета Орла было выплачено более двух миллионов рублей.