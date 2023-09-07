На Орловщине планируют досрочно отремонтировать ряд дорог
Работы проведут до конца октября 2023 года.
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В Орловской области стартовал ремонт дорожных объектов, которые планировали сдать в 2024 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом шла речь на совещании губернатора с главами районов 7 сентября.
За счет кредита из федеральной казны ремонтируют два участка дорог, общей протяженностью 23,3 километра. Это участки трасс "Нарышкино-Сосково" и "Горки-Шаблыкино". Подрядчики выравнивают дорогу, завершить ремонт планируется до конца октября 2023 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.