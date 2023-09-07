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16:30, 7 сентября 2023 года "Радио России. Орел" готовит аудиосборник произведений писателей-орловцев Первый спектакль можно будет услышать на волне 102.3 уже в октябре.





Произведения писателей-орловцев прозвучат в эфире "Радио России. Орел". В рамках совместного проекта "Литературная волна", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ГТРК "Орел" и театр "Свободное пространство" подготовят пять радиоспектаклей.



Задача проекта – познакомить школьников с произведениями классиков: Тургенева, Лескова, Бунина, Пришвина и Андреева.



Записанные радиоспектакли будут включены в CD-сборник, с которым уже осенью смогут познакомиться дети и их родители.



В ноябре запланированы 10 презентаций. Спектакли прозвучат в эфире "Радио России. Орел" и будут опубликованы в социальных сетях.





Юлия Опанасюк



