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16:30, 7 сентября 2023 года

"Радио России. Орел" готовит аудиосборник произведений писателей-орловцев

Первый спектакль можно будет услышать на волне 102.3 уже в октябре.


Произведения писателей-орловцев прозвучат в эфире "Радио России. Орел". В рамках совместного проекта "Литературная волна", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, ГТРК "Орел" и театр "Свободное пространство" подготовят пять радиоспектаклей.

Задача проекта – познакомить школьников с произведениями классиков: Тургенева, Лескова, Бунина, Пришвина и Андреева.

Записанные радиоспектакли будут включены в CD-сборник, с которым уже осенью смогут познакомиться дети и их родители.

В ноябре запланированы 10 презентаций. Спектакли прозвучат в эфире "Радио России. Орел" и будут опубликованы в социальных сетях.
 



Юлия Опанасюк
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