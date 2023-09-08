Первый зампрокурора Орловской области выслушает жалобы знаменцев
Юрий Пахолков проведет личный прием 13 сентября.
Фото: архив "Вести-Орел"
13 сентября первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков проведет личный прием жителей Знаменского района. Как сообщили в ведомстве, встреча пройдет в здании администрации района с 10:00 до полудня.
Информацию по вопросам записи на личный прием можно получить по телефонам:
• 8 (486-2) 40-56-49 –старший помощник прокурора области по рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Васильевна Харыбина;
• 8 (486-42) 2-10-83 – Хотынецкая межрайонная прокуратура.