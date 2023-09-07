На Орловщине завершают годовой план благоустройства дворовых и общественных территорий
Работа по благоустройству продолжается.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области в рамках годового плана благоустройства отремонтированы 83 территории из 91. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла". В 24 муниципальных образованиях эта работа уже завершена. Продолжается ремонт четырех дворов в Орле, трех – в Мценске и одного – в Малоархангельском районе.
Полностью отремонтировано 40 общественных территорий из 48 запланированных.