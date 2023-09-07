Орловчанка отдала треть миллиона рублей телефонным мошенникам
Жертвами аферистов становятся люди разных возрастов.
Фото: архив "Вести-Орел"
70-летняя жительница Заводского района Орла пострадала от дистанционных мошенников. Пенсионерка отдала 350 тысяч рублей, выполняя рекомендации неизвестного собеседника. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в региональном УМВД, на удочку аферистов попадаются как пенсионеры, так и люди молодого и среднего возрастов. Пострадавшие, следуя советам злоумышленников, снимали деньги со своих счетов, некоторые брали кредиты и переводили средства.