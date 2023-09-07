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14:30, 7 сентября 2023 года "Подарок новорожденному" получили почти шесть тысяч орловских семей Подавляющее большинство выбрало льготу деньгами.



Фото: архив "Вести-Орел"

С 1 мая прошлого года 5747 орловских семей получили "Подарок новорожденному". Об этом сообщает региональный информационный портал. Общая затраченная на льготу сумма составила 28,9 миллиона рублей.



5714 семей выбрали в качестве подарка выплату в пять тысяч рублей на приобретение вещей для ухода за малышом. В 33 случаях выбор пал на набор принадлежностей для заботы о новорожденном.



"Подарок новорожденному" можно получить в ЗАГСе в течение полугода после рождения малыша.





Артем Ежаков



