Главная » Новости



14:00, 7 сентября 2023 года Орловскому ветерану Виктору Шигину исполнилось 99 лет Героя уже поздравили с Днем Рождения.



Фото: пресс-служба администрации города Орла

Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Шигин 7 сентября празднует 99-ый День Рождения. Виктору Андреевичу вручили цветы, пожелали крепкого здоровья и всего самого наилучшего.



– Вам довелось соприкоснуться с наиболее сложными страницами истории России. Ваша память хранит и тяжелые, героические годы Великой Отечественной войны, и созидательный труд в мирное время. Ваше удивительное несгибаемое поколение спасло страну от захватчиков и сделало все для того, чтобы мы жили в свободной стране, - сказала начальник теруправления по Заводскому району Орла Маргарита Деркач.



Виктор Шигин служил телефонистов, фронтовой путь начал с Прохоровки в сражениях на Курской дуге. Освобождал деревню Ахтырка Колпнянского района, форсировал Днепр под Киевом. Ветеран принимал участие в освобождении Украины, Польши, Венгрии, а закончил войну в Австрию. Герой награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени, получил две медали "За Отвагу", медали "За взятие Будапешта", "За взятие Вены", "За Победу над Германией".











Сергей Силаев



