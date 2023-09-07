Бойцы СВО из Орловской области проголосовали на выборах губернатора
Для воинов создали экстерриториальные избирательные участки.
Фото: "Телеграммы из Орла"
В 2023 году законодательством предусмотрена возможность создания экстерриториальных участков, поэтому бойцы СВО, находящиеся на передовой, смогли отдать свой голос на выборах главы региона, сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла".
Участок для военнослужащих образовала избирательная комиссия региона. Напомним, выборы губернатора Орловской области запланированы на 8, 9 и 10 сентября.