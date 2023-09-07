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12:00, 7 сентября 2023 года На Орловщине подготовили избирательные участки для слабослышащих и слабовидящих Информацию о голосовании донесут в полном объеме до всех.





Люди с ограниченными физическими возможностями могут воспользоваться своим избирательным правом. Часть участков оснастили специальными материалами и современными технологиями.



Для людей с нарушениями зрения брошюры напечатаны крупным и рельефно-точечным шрифтом - на случай, если сведения лучше воспринимаются на ощупь.



Давно известные методики дополнили современными технологиями. С помощью телефона можно отсканировать QR-код, ссылка переведет на страничку с аудиовариантом информации о кандидатах. Губернатора Орловской области будут выбирать 8, 9 и 10 сентября 2023 года.









Мария Семак



