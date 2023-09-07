Районным больницам Орловской области передали 12 новых автомобилей скорой помощи
Ключи представителям медучреждений вручили на площади Ленина.
Фото: Юлия Опанасюк
Автопарк районных учреждений здравоохранения Орловщины пополнился новыми автомобилями. Больницам передали 12 автомобилей скорой помощи, еще один реанимобиль получила Орловская областная больница.
Обновить автопарк удалось благодаря финансированию из федерального бюджета. Ключи вручили главным врачам областной больницы, Знаменской ЦРБ, Краснозоренской ЦРБ, Нарышкинской ЦРБ, Троснянской ЦРБ, Дмитровской ЦРБ, Колпнянской ЦРБ.