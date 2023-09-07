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11:00, 7 сентября 2023 года

Районным больницам Орловской области передали 12 новых автомобилей скорой помощи

Ключи представителям медучреждений вручили на площади Ленина.

Фото: Юлия Опанасюк

Автопарк районных учреждений здравоохранения Орловщины пополнился новыми автомобилями. Больницам передали 12 автомобилей скорой помощи, еще один реанимобиль получила Орловская областная больница.

Обновить автопарк удалось благодаря финансированию из федерального бюджета. Ключи вручили главным врачам областной больницы, Знаменской ЦРБ, Краснозоренской ЦРБ, Нарышкинской ЦРБ, Троснянской ЦРБ, Дмитровской ЦРБ, Колпнянской ЦРБ.





Сергей Силаев
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