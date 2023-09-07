Главная » Новости



10:45, 7 сентября 2023 года На нескольких улицах Орла отключат горячую воду до 13 сентября Меры связаны с ремонтными работами.



Фото: архив

Отключения начались 7 сентября и продлятся до 17.00 13 сентября. Горячее водоснабжение отключат на улице Веселой, 2, 13, 21, 24, 25, улице Генерала Родина, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 60а, 62 и улице Генерала Жадова, 2.



Также 7 сентября не будет электричества на нескольких улицах. По информации пресс-службы мэрии Орла электроснабжение отключат:



- С 9.00 до 12.00 на улице Новосильской, 9. 11, в переулке Новосильском, 1, 3, на улице Пушкина, 24, улице Карачевской, 68А, 68Б, 68В, 68Г, 68 , 72;

- С 14.00 до 17.00 на улице Покровской, 28, Набережной Дубровинского, 86, 90.





Сергей Силаев



