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10:00, 7 сентября 2023 года Орловцам рассказали, как сообщить о беспилотнике Для этого достаточно установить приложение "Радар" на свой телефон.





Запустив приложение, необходимо направить видеокамеру на объект и нажать кнопку "Сообщить". Информация тут же поступит в федеральные органы для проверки и обезвреживания.



Подробнее о том, как встать на защиту неба, в интервью ГТРК "Орел" рассказал Владимир Филонов – руководитель исполкома Народного фронта в Орловской области.









Владимир Маряшин



