Орловская область выбилась в лидеры по созданию детских аккаунтов на Госуслугах
Регион занимает первую строчку среди субъектов РФ по этому показателю.
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Всего на портале Госуслуг создано более полумиллиона детских учетных записей. Большая часть из них – школьники от 10 до 14 лет.
Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", больше всего детских учетных записей создано в Орловской, Белгородской и Тамбовской областях. После расположились Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Детская учетная запись нужна, чтобы войти в электронный дневник и получить доступ к разделу "Школьное портфолио". Сейчас им могут воспользоваться ребята из 52 регионов.