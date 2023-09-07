Главная » Новости



9:30, 7 сентября 2023 года Орловская область выбилась в лидеры по созданию детских аккаунтов на Госуслугах Регион занимает первую строчку среди субъектов РФ по этому показателю.



Фото: архив

Всего на портале Госуслуг создано более полумиллиона детских учетных записей. Большая часть из них – школьники от 10 до 14 лет.



Как сообщил тг-канал "Телеграммы из Орла", больше всего детских учетных записей создано в Орловской, Белгородской и Тамбовской областях. После расположились Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.



Детская учетная запись нужна, чтобы войти в электронный дневник и получить доступ к разделу "Школьное портфолио". Сейчас им могут воспользоваться ребята из 52 регионов.





Сергей Силаев



