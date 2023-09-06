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21:15, 6 сентября 2023 года

Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Северный район Орла

Губернатор посетил одно из производств, проинспектировал ход возведения физкультурного комплекса, а также встретился с работниками учреждений образования и культуры.

Фото: мэрия Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 6 сентября совершил рабочую поездку в Северный район. Его сопровождал мэр Юрий Парахин.

Первой точкой визита стало производство "Сыробогатов". Здесь ежесуточно перерабатывают 300 тонн молока. В планах – увеличить этот показатель до 500 тонн. Также здесь производят масло и сухую сыворотку. Работой здесь заняты 230 человек.

Также губернатор проинспектировал ход возведения физкультурного комплекса открытого типа на улице Рощинской. Объект готов на 100%, сейчас оформляются необходимые документы. Здесь смогут заниматься легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом. ФОКОТ будет спортивной базой для воспитанников 10-й спортшколы. Сумма строительства – порядка 70 миллионов рублей.

Третьим пунктом рабочей поездки стало общение главы региона с работниками учреждений образования и культуры. Обсудили вопросы введение нового образовательного стандарта, единой системы профориентации и программ допобразования, вопросы поддержки молодых специалистов.


Артем Ежаков
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