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21:15, 6 сентября 2023 года Андрей Клычков совершил рабочую поездку в Северный район Орла Губернатор посетил одно из производств, проинспектировал ход возведения физкультурного комплекса, а также встретился с работниками учреждений образования и культуры.



Фото: мэрия Орла

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 6 сентября совершил рабочую поездку в Северный район. Его сопровождал мэр Юрий Парахин.



Первой точкой визита стало производство "Сыробогатов". Здесь ежесуточно перерабатывают 300 тонн молока. В планах – увеличить этот показатель до 500 тонн. Также здесь производят масло и сухую сыворотку. Работой здесь заняты 230 человек.



Также губернатор проинспектировал ход возведения физкультурного комплекса открытого типа на улице Рощинской. Объект готов на 100%, сейчас оформляются необходимые документы. Здесь смогут заниматься легкой атлетикой, спортивным ориентированием, пляжным волейболом. ФОКОТ будет спортивной базой для воспитанников 10-й спортшколы. Сумма строительства – порядка 70 миллионов рублей.



Третьим пунктом рабочей поездки стало общение главы региона с работниками учреждений образования и культуры. Обсудили вопросы введение нового образовательного стандарта, единой системы профориентации и программ допобразования, вопросы поддержки молодых специалистов.





Артем Ежаков



