В Орловской области продолжают искать 13-летнего Василия Николаенко
Мальчик пропал 2 сентября.
Правоохранительные органы и волонтеры продолжают искать 13-летнего Василия Николаенко, пропавшего 2 сентября из деревни Моргаевка.
В зоне внимания сейчас два района – Урицкий и Сосковкий. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Это позволит задействовать в поиске максимум возможностей. Занимаются поисками и близкие мальчика.
В данный момент продолжают допрашивать каждого, кто знал Василия Николаенко.
Напоминаем приметы ребенка:
На вид 12 – 13 лет, рост 130 сантиметров, среднего телосложения, плечистый, глаза черные, нос прямой широкий, волосы черного цвета, на момент исчезновения был пострижен наголо. Был одет в брюки черного цвета с боковыми карманами спортивного стиля. На ногах пропавшего были черные резиновые тапки-шлепанцы.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону "112".