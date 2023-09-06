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21:30, 6 сентября 2023 года

В Орловской области продолжают искать 13-летнего Василия Николаенко

Мальчик пропал 2 сентября.


Правоохранительные органы и волонтеры продолжают искать 13-летнего Василия Николаенко, пропавшего 2 сентября из деревни Моргаевка.

В зоне внимания сейчас два района – Урицкий и Сосковкий. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Это позволит задействовать в поиске максимум возможностей. Занимаются поисками и близкие мальчика.

В данный момент продолжают допрашивать каждого, кто знал Василия Николаенко.

Напоминаем приметы ребенка:
  • На вид 12 – 13 лет, рост 130 сантиметров, среднего телосложения, плечистый, глаза черные, нос прямой широкий, волосы черного цвета, на момент исчезновения был пострижен наголо. Был одет в брюки черного цвета с боковыми карманами спортивного стиля. На ногах пропавшего были черные резиновые тапки-шлепанцы.
Всем, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону "112".
 



Всеволод Трифонов
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