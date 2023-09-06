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21:00, 6 сентября 2023 года На бесплатное питание одного орловского школьника ежедневно выделяется по 80 рублей Меню – самое разнообразное.





В орловских школах бесплатное питание получают ученики с первого класса по четвертый, а дети из льготных категорий – с пятого по одиннадцатый.



На одного ребенка в день выделяется 80 рублей. Составляют меню с учетом всех санитарных норм и требований. Меню повторяется каждые две недели.



На бесплатное питание в области выделено более 360 миллионов рублей. Эта сумма позволит накормить более 40 тысяч детей по всему региону.





Евгения Пьянова



