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20:30, 6 сентября 2023 года Работы в сквере Дворянское гнездо планируют закончить в октябре В сквере прошла очередная инспекция.



Фото: Михаил Вдовин

6 августа председатель облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин проинспектировали ремонт сквера Дворянское гнездо.

На объекте практически готова балюстрада, продолжается укладка брусчатки и монтаж столбов освещения, идут работы на нижней площадке сквера.

Михаил Вдовин в социальных сетях. "Фундамент ротонды похож на стартовую площадку для ракеты, сделан на века из высокопрочного бетона, усиленного специальной арматурой. В основании сваи, которые опираются на материковую плиту, так что опасения, которые высказывались ранее о качестве работ, напрасны", – заявил в социальных сетях. Леонид Музалевский отметил отставание подрядчика от графика и указал на необходимость усиления темпов работ в связи со скорыми дождями. Работы планируют закончить в первой декаде октября.









Артем Ежаков



