Работы в сквере Дворянское гнездо планируют закончить в октябре
В сквере прошла очередная инспекция.
Фото: Михаил Вдовин
6 августа председатель облсовета Леонид Музалевский и его первый заместитель Михаил Вдовин проинспектировали ремонт сквера Дворянское гнездо.
На объекте практически готова балюстрада, продолжается укладка брусчатки и монтаж столбов освещения, идут работы на нижней площадке сквера.
"Фундамент ротонды похож на стартовую площадку для ракеты, сделан на века из высокопрочного бетона, усиленного специальной арматурой. В основании сваи, которые опираются на материковую плиту, так что опасения, которые высказывались ранее о качестве работ, напрасны", – заявилМихаил Вдовин в социальных сетях.
Леонид Музалевский отметил отставание подрядчика от графика и указал на необходимость усиления темпов работ в связи со скорыми дождями. Работы планируют закончить в первой декаде октября.