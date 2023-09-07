Орловцы, находящиеся в ЛНР и Дагестане, смогут проголосовать на выборах
Там образуют два избирательных участка.
Фото: архив "Вести-Орел"
В Орловской области обсудили подготовку к предстоящим выборам губернатора. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября. Также в 16 районах пройдут довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
Как сообщает региональный информационный портал, сделать свой выбор могут орловцы, по долгу службы находящиеся в ЛНР и Дагестане. Облизбиркомом там организованы два экстерриториальных избирательных участка.