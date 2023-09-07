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9:00, 7 сентября 2023 года Орловцы, находящиеся в ЛНР и Дагестане, смогут проголосовать на выборах Там образуют два избирательных участка.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области обсудили подготовку к предстоящим выборам губернатора. Они пройдут 8, 9 и 10 сентября. Также в 16 районах пройдут довыборы депутатов представительных органов муниципальных образований.



Как сообщает региональный информационный портал, сделать свой выбор могут орловцы, по долгу службы находящиеся в ЛНР и Дагестане. Облизбиркомом там организованы два экстерриториальных избирательных участка.





Артем Ежаков



