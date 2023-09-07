Народные приметы: почему 7 сентября вечер нужно провести в компании
Сегодня в России отмечается народный праздник Тит Листопадник и церковный день памяти апостола от 70-ти Тита.
В православном календаре этот день посвящен памяти Тита, первого епископа Критского. Он был учеником апостола Павла и жил в I веке. В народном календаре этот праздник получил название Листопадник.
Что нельзя делать в этот день:
- Не следует давить, сшибать ногой или палкой грибы. Даже мухоморы, поганки и другие несъедобные виды. По легенде, Леший может наказать тех, кто неправильно относится к его урожаю;
- Также нельзя отправляться в путешествия;
- Нельзя завидовать и сплетничать;
- Нельзя готовить хлеб и любую выпечку.
Что можно и нужно делать 6 сентября:
- Идти в храм на богослужение, в ходе которого вспоминают митрополита Петра;
- Ходить в компании за грибами;
- Вечером посидеть дома в приятной компании;