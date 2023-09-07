четверг 7.09.2023 08:41:38 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

6:00, 7 сентября 2023 года

Народные приметы: почему 7 сентября вечер нужно провести в компании

Сегодня в России отмечается народный праздник Тит Листопадник и церковный день памяти апостола от 70-ти Тита.


В православном календаре этот день посвящен памяти Тита, первого епископа Критского. Он был учеником апостола Павла и жил в I веке. В народном календаре этот праздник получил название Листопадник.

Что нельзя делать в этот день:

- Не следует давить, сшибать ногой или палкой грибы. Даже мухоморы, поганки и другие несъедобные виды. По легенде, Леший может наказать тех, кто неправильно относится к его урожаю;
- Также нельзя отправляться в путешествия;
- Нельзя завидовать и сплетничать;
- Нельзя готовить хлеб и любую выпечку.

Что можно и нужно делать 6 сентября:

- Идти в храм на богослужение, в ходе которого вспоминают митрополита Петра;
- Ходить в компании за грибами;
- Вечером посидеть дома в приятной компании;


Александра Бахтина
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.