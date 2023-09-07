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6:00, 7 сентября 2023 года Народные приметы: почему 7 сентября вечер нужно провести в компании Сегодня в России отмечается народный праздник Тит Листопадник и церковный день памяти апостола от 70-ти Тита.





В православном календаре этот день посвящен памяти Тита, первого епископа Критского. Он был учеником апостола Павла и жил в I веке. В народном календаре этот праздник получил название Листопадник.



Что нельзя делать в этот день:



- Не следует давить, сшибать ногой или палкой грибы. Даже мухоморы, поганки и другие несъедобные виды. По легенде, Леший может наказать тех, кто неправильно относится к его урожаю;

- Также нельзя отправляться в путешествия;

- Нельзя завидовать и сплетничать;

- Нельзя готовить хлеб и любую выпечку.



Что можно и нужно делать 6 сентября:



- Идти в храм на богослужение, в ходе которого вспоминают митрополита Петра;

- Ходить в компании за грибами;

- Вечером посидеть дома в приятной компании;





Александра Бахтина



