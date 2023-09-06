Губернатор Клычков встретился с участниками конкурса управленцев "Лидеры России"
Главной темой встречи стала легализация "теневой" занятости.
Фото: "Телеграммы из Орла"
Глава Орловской области Андрей Клычков 6 сентября провел рабочую встречу с участниками регионального этапа всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России". Главной темой стала легализация "теневой" занятости в сфере малого и среднего предпринимательства.
По информации тг-канала "Телеграммы из Орла", перед участниками стояла задача разработки стимулирующих мер на федеральном и региональном уровнях, способных заинтересовать бизнес и обеспечить вовлечение граждан в официальную занятость. В финале конкурса Орловскую область представят девять человек.