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16:07, 6 сентября 2023 года

В Орле 7 и 8 сентября запретят стоянку и ограничат движение на нескольких участках

О временных мерах рассказали в мэрии Орла.

Фото: архив

7 сентября с 8.00 до 11.00 будет прекращено движение и запрещена стоянка на улице Ленина от улицы Максима Горького до улицы Салтыкова-Щедрина и на площади Ленина перед входом в здание правительства.

В пятницу, 8 сентября, с 00.00 до 23.59 прекратится движение и будет запрещена стоянка и остановка машин на улице Плещеевской от Наугорского шоссе до улицы Парижской Коммуны и в районе дома №2 по улице Гостиной от улицы Гагарина до Красного моста.


Сергей Силаев
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