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16:30, 6 сентября 2023 года В Орле пройдут ночи советского кино Показы под открытым небом состоятся в Детском парке.



Фото: архив "Вести-Орел"

8 и 9 сентября в Детском парке Орла снова пройдут киносеансы под открытым небом. В этот раз выбор пал на советскую классику. Местом показа традиционно станет футбольное поле возле фонтана "Кони".



8 сентября в 19:30 начнется показ фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (6+), в 21:00 зрители увидят "Бриллиантовую руку" (18+).



9 сентября в 19:30 стартует "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (6+), в 21:00 – "Спортлото-82" (6+).



Также в Детском парке запланированы другие активности: мастер-классы, шоу ростовых кукол и мыльных пузырей (0+).





Артем Ежаков



