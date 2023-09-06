В Орле пройдут ночи советского кино

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16:30, 6 сентября 2023 года
В Орле пройдут ночи советского киноПоказы под открытым небом состоятся в Детском парке.
Фото: архив "Вести-Орел"
8 и 9 сентября в Детском парке Орла снова пройдут киносеансы под открытым небом. В этот раз выбор пал на советскую классику. Местом показа традиционно станет футбольное поле возле фонтана "Кони".
8 сентября в 19:30 начнется показ фильма "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (6+), в 21:00 зрители увидят "Бриллиантовую руку" (18+).
9 сентября в 19:30 стартует "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (6+), в 21:00 – "Спортлото-82" (6+).
Также в Детском парке запланированы другие активности: мастер-классы, шоу ростовых кукол и мыльных пузырей (0+).
Артем Ежаков
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